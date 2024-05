Río Gallegos: Con grandes descuentos comenzó la Ruta Outlet en distintos comercios y showrooms de la ciudad

La ruta del Outlet en Río Gallegos ofrece descuentos del 30% en 12 comercios y showrooms, con empreadores y comerciantes colaborando en esta movida local que organiza la Secretaria de Producción, Comercio e Industria del municipio.

Organizado por la Secretaria de Producción, Comercio e Industria de la Municipalidad de Río Gallegos desde este viernes y hasta el domingo 12 se desarrolla la propuesta denominada “La Ruta Outlet”. La presente propuesta cuenta con la participación de 12 inscriptos entre comercios y showrooms de artículos de vestir donde el público podrá acceder a importantes descuentos hasta más de un 30 por ciento, además de ropa de temporada.



Respecto a la propuesta Moira Lanesan, Secretaria de Producción, Comercio e Industria manifestó “esta idea surgió un poco con la situación económica que estamos viviendo en un contexto a nivel nacional que es de bastante incertidumbre vinieron un par de empleadoras y comerciantes a proponernos esto de hacer una movida parecida y bueno le pusimos la ruta outlet, lo trabajamos con ellos son más de 12 los comercios y son 3 días consecutivos y a futuro ya vamos planificando hacer en un espacio físico, también un fin de semana”.



La propuesta de outlet será además del contacto directo entre la gente que vende y el comprador, y algunos comercios y emprendedores que lo harán online. Los comercios que participan son Sona Tienda Deportiva, Dark Side, Textil Río, One Men, Benditos Hombres, Flavia Showroom, La Juana, Calavera No Chilla, Presumida Showroom, No End, Quédate Conmigo Showroom, Actitud Showroom, Malcriadas, Amelie, Papalotes, Azules Turquesas, Tatty Showroom, Locas de Remate, Ganga Clothes, Me lo Merezco Showroom.

Detalles de la propuesta

Asimismo sobre lo que se va poder encontrar la persona que se sume a la propuesta del outlet Moira Lanesan agregó “la idea es que los comerciantes y el público puedan ver ropa de temporada anteriores, continuos y sobre la ropa de nueva temporada habrá un 30% de descuento la idea es que por supuesto sea una salida para mucha gente en un montón de espacios físicos de distintos locales”.

Asimismo trascendió que la idea es poder repetir dicha iniciativa en el mes de junio con la llegada del día del Padre donde se estudia que la propuesta pueda contener a más de 15 locales de la ciudad de Río Gallegos.

Finalmente Lanesan indicó “esta es la primera prueba, la primera experiencia Exactamente, que se hace en cada local comercial o en cada showroom de la ciudad y donde las oportunidades son para todos, desde el pequeño productor hasta el comerciante, estamos tratando de seguir acompañando al sector comercial, las ventas han bajado más del 30% desde que comenzó el año por eso nosotros tenemos que acompañar, promocionar que los vecinos y las vecinas sepan que hay muchísimas ofertas”.