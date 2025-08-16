Río Gallegos: Cientos de familias disfrutaron del Día de las Infancias en el gimnasio Indio Nicolai

La Municipalidad de Río Gallegos organizó una jornada llena de actividades, sorteos y espectáculos en el corazón del barrio San Benito. Más de 1.500 niños y niñas participaron de la celebración.

Desde temprano, las familias pudieron disfrutar de una amplia variedad de propuestas que incluyeron juegos inflables, espectáculos de teatro, títeres y la participación del payaso Pirulo, además de paseos a caballo, sorteos y regalos para los niños y niñas.



La secretaria de Desarrollo Comunitario, Mónica Gutiérrez, destacó la magnitud de la convocatoria: “La verdad que estamos muy contentos porque fue una jornada muy intensa, desde las 3 de la tarde que abrimos las puertas. Tenemos peloteros, obras de teatro, ahora estamos con el show de títeres y más propuestas.

También hubo sorteos, caballos para que los chicos puedan pasear y la colaboración de Marcelo Cvitanic con la entrega de helados y golosinas”.

Según precisó, más de 1.500 chicos ingresaron al gimnasio durante la tarde, lo que superó ampliamente las expectativas de la organización.



La funcionaria subrayó además el trabajo conjunto de todo el equipo municipal: “Hoy festejamos formalmente el Día de las Infancias y después cada uno de los centros integradores lo va a replicar en sus barrios. Agradezco a todos los que colaboraron, a todo el equipo de la Secretaría, al Director General que acompaña en todo momento, a los jefes de los Cenines y a las promotoras sociales que vinieron a trabajar. La verdad que estamos muy contentos”.



Con gran participación de la comunidad, la jornada se consolidó como uno de los festejos centrales por el Día de las Infancias en este populoso sector de Río Gallegos, brindando a los más pequeños una tarde de alegría, juegos y sorpresas.