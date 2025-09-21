Río Gallegos celebró la llegada de la primavera con el desfile de más de 40 grupos e instituciones

Con un importante marco de público y la participación de más de 40 delegaciones, la actividad convirtió al centro de la ciudad en una verdadera fiesta popular. Hizo su presentación oficial la Comparsa Municipal. Se repartieron más de 25 millones de pesos en premios. Mario Bros ganó en la categoría carrozas.

La Municipalidad de Río Gallegos llevó adelante este sábado por la noche el Gran Desfile Tradicional para celebrar la llegada del Día de la Primavera y del Estudiante.



El recorrido comenzó en la intersección de Mendoza y Kirchner y se extendió hasta calle Errázuriz, sobre avenida Kirchner. El palco oficial estuvo ubicado en San Martín y Kirchner, desde donde autoridades municipales, integrantes del jurado, invitados especiales y vecinos siguieron cada presentación. Acompañaron también el Intendente Pablo Grasso, la secretaria de Producción, Comercio e Industria Moira Lanesan, los intendentes Darío Menna (Río Turbio) y Aldo Aravena (28 de Noviembre).



El desfile incluyó carrozas, carros alegóricos, mini carrozas educativas y libres, murgas, comparsas y coreografías de baile. Cada categoría tuvo importantes premios en efectivo. Cabe destacar que en esta edición, se contó con la participación de instituciones educativas, organizaciones barriales, clubes, asociaciones, y la presentación oficial de la Comparsa Municipal, que fue creada hace pocos meses y hoy se dio a conocer ante un público masivo.

Con este Gran Desfile, la Municipalidad de Río Gallegos volvió a reunir a vecinos, instituciones y jóvenes para celebrar juntos el inicio de la primavera y fortalecer las tradiciones de la ciudad.

Ganadores:

-Carrozas:

1° Mario Bros (Vecinos y vecinas del Cenin 5) ganó $4.000.000

2° Nadie se salva solo (Los amigos del mar) ganó $2.000.000

-Carros Alegóricos:

1° Wall-E y Eva (Vecinos del Barrio Güemes) ganó $3.000.000

2° El Mundo de la Imaginación (Escuela Especial n° 1) ganó $1.500.000

-Mini Carrozas Educativas:

1° El Macá Tobiano (EPP 91 barrio San Benito) ganó $3.000.000

-Mini Carrozas Libres:

1° La magia del cuidado de la mente (APPADI) ganó $3.000.000

2° Manos que crean, Derechos que viven (Centro de Promoción de Derechos) ganó $1.500.000

-Murgas:

1° De la Ruta para Atrás ganó $2.000.000

2° Murga Andina ganó $1.000.000

-Comparsas:

1° Herencia Caporal (28 de Noviembre) ganó $2.000.000

2° Monstruolandia (Jardín de Infantes N° 44) ganó $1.000.000

-Coreografías de baile:

1° Expresarte Utópico Dance ganó $2.000.000

2° Escuela de danzas Step One ganó $1.000.000