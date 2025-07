Río Gallegos celebra el Día del Amigo con promociones y descuentos en más de 25 comercios

En el marco del Día del Amigo, la Municipalidad de Río Gallegos, a través de la Secretaría de Producción, Comercio e Industria, invita a vecinos y vecinas a disfrutar de la “Ruta de la Amistad”, un tour comercial con importantes promociones y descuentos en locales gastronómicos, cervecerías, regalerías, bares y cafés de la ciudad.

La actividad se desarrollará el sábado 19 de julio de 19 a 00 horas y continuará el domingo 20 de 17 horas a 00 horas, con la participación de más de 25 comercios adheridos que ofrecerán propuestas especiales para compartir con amigos, incluyendo promociones 2×1, descuentos en productos seleccionados, sorteos y espectáculos en vivo.

Además, quienes recorran la Ruta de la Amistad podrán escanear un código QR en los locales adheridos para conocer todos los beneficios disponibles.

Comercios adheridos y promociones destacadas:

Patagonia (Kirchner 1702) Sábado 3×2 en media pinta tradicional de 19 a 20 hs Domingo 4×3 en pinta de invierno de 19 a 20 hs Promo 2 hamburguesas + 2 pintas 15% off 10% off en mesas de 19 a 22 hs

Temple (9 de Julio 102) Cheeseburger + Golden o Black Soul $11.500 Pizza 6 porciones + 2 vermut clásicos $16.000

Pizzería Eladio’s (Zapiola 855) Pizza de 8 porciones $15.000

Sushi Santo (Alfonsín 338) 1er trago free (cerveza gin fernet mojito) 15% off delivery y take away

Santa Cafetería (Comodoro Py 72) Flat + 2 XL shot jugo $7000 Latte + tostado + XL shot jugo + copa XL Malena $5500

Papalotes (Vélez Sarsfield 41) 9% de descuento del 30% en tus compras y las de tus amigas

Windburgers (Kirchner 1002) 2×1 en Wind Bacon

Neneo (San Martín 524) 10% off Cocktails 2×1 Menú amigo 2×1 cupos limitados

La Casona (Fagnano 95) Tragos con promoción 2×1 Cerveza 3×1 10% off pagando en efectivo

Lihuen (España 85 módulo 4) Picada caliente grande $28.000 Sándwich de carne $10.000

Axion Santa Cruz (Av Asturias y Circunvalación) Comprando 2 promos de bebidas una pizza grande de regalo

Ámbar (Gobernador Lista 220) 15% de descuento en cena con reserva previa Reservas 2966-232282

Vino y Se Fue (Zapiola 544) Sábado 15% off en vinos Regalería con todos los medios de pago

Piu Dolce (Av Jujuy 174) 10% off en pagos en efectivo Sorteos de box para compartir con amigos

La Cueva Pub (Zapiola 535) 2×1 en cerveza tirada 3×2 en gin tirado 50% off en la segunda hamburguesa

Wine & Vibes (Zapiola 350) 3×2 en tinto de verano y sprits Tapa + copa $5.000

Nápoles (Kirchner 923) 2 bebidas + pizza muzza $27.800 o $31.500 con alcohol 2 bebidas + milanesa con papas $34.500 o $39.000 con alcohol

Yatel (Magallanes 353) Full happy hour Promo fernet y gin tonic 2x $10.000 el 20 de julio

Santa Rock (Comodoro Py 72) 2×1 en cafés 2×1 en tragos de autor 2×1 en gin tirado

Mara (9 entre 4 y 6 San Benito) Botella de 1 litro $3.000 en Golden e Irish Red

Covadonga (Kirchner 1244) 10% de descuento en gin tonic

Kalu (Zapiola 96) 10% de descuento en cervezas tiradas

Hotel Patagonia (Fagnano 54) 33% de descuento en alojamiento

Rocco Café (Mascarello 30) Carta especial 2×1 en lungo Promo capuchino + chipá

Runas (Vélez Sarsfield 96) Cervezas tiradas todas $5.000 Fernet $5.000 Gin tirado $5.000

Eterna Taproom (Alberdi 273) 50% de descuento en todas las hamburguesas

Lo de Bianca (Charles Chaplin 16) Tragos 2×1 Empanadas libres Copa de vino y música en vivo con parrilla

Moma (España 85) Roti promo big mila para 3 o 4 personas $44.500 con papas Il Forno 50% off en segunda docena de empanadas Pizza grande especial + 3 gaseosas $26.800 Rocker 2×1 en burger de guanaco y cordero

Esta propuesta apunta a fomentar el consumo local, generar movimiento comercial y acompañar a vecinos y comerciantes en una fecha significativa como el Día del Amigo.