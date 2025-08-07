Rio Gallegos busca fomentar el desarrollo productivo regional a través del Mercado del Atlántico

La Secretaria de Producción, Comercio e Industria Moira Lanesán Sancho visitó distintos emprendimientos en la localidad de Los Antiguos para fortalecer vínculos con productores y sumarlos a la iniciativa “Mercado del Atlántico”.

La funcionaria riogalleguense está recorriendo distintas ciudades santacruceñas junto al presidente de la Federación Económica de Santa Cruz, Guillermo Polke, y la concejala de Perito Moreno Pamela Pessoa.



La intención es fomentar el desarrollo productivo de toda la región y brindar a emprendedores y pequeñas empresas la posibilidad de acceder a los distintos programas y capacitaciones que lleva adelante el Municipio de Río Gallegos.

Uno de estos programas es el Mercado del Atlántico, que permite la comercialización de productos artesanales a un público regional e incluso internacional, a través de canales de venta ubicados tanto en Santa Cruz como en Tierra del Fuego.



Moira Lanesán Sancho recorrió la planta de empaque Río Alara, y también visitó al productor Eduardo Padilla, que es reconocido internacionalmente por tener la siembra de trigo más austral del mundo.

Además, se reunió con Miguel Beroize, productor de dulce de frambuesa, frutilla y cereza y con Sara Sánchez, de Chacra La Rivera.