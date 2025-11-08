Río Gallegos: Ayres Argentinos puso en valor su plaza barrial

Vecinos y vecinas del barrio Ayres Argentinos participaron de una jornada especial organizada por la Junta Vecinal, donde se presentó la puesta en valor de la plaza “Democracia” y de su monumento, un espacio muy querido por la comunidad.

El encuentro contó con la presencia de la secretaria de Producción, Comercio e Industria y diputada nacional electa, Moira Lanesan; el diputado provincial Eloy Echazú; la secretaria de Construcción y Ordenamiento Territorial, Natalia Quiroz; el presidente de la Junta Vecinal, Mauro Morelli; integrantes de la Agrupación de Motoqueros Independientes y referentes del sector.

El cierre estuvo a cargo del cantautor Eduardo Guajardo, que acompañó con temas de raíz santacruceña y aportó un marco cultural a la jornada.