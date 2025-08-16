Río Gallegos: 20 vehículos secuestrados y 4 locales clausurados en megaoperativo

La Municipalidad de Río Gallegos y el Ministerio de Seguridad de la Provincia llevaron adelante un operativo de control en la madrugada del sábado. Se secuestraron vehículos por falta de papeles y porque sus conductores dieron positivo al control de alcoholemia. También se clausuraron 4 comercios por irregularidades. Participaron casi 200 agentes de distintas áreas.

La Dirección General de Seguridad y Protección del Municipio de Río Gallegos desplegó esta madrugada un gran operativo de control en calles céntricas y en barrios de la ciudad. Lo hizo en conjunto con distintas áreas del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz, que convocó a una enorme cantidad de efectivos policiales.



Como resultado, se secuestraron 18 vehículos, cuyos conductores no contaban con toda la documentación correspondiente o, en algunos casos, dieron positivo al test de alcoholemia. También se labraron 39 actas de infracción y se clausuraron cuatro locales comerciales por diferentes irregularidades.



Según se destacó, este tipo de operativos de control resulta de gran importancia para preservar la seguridad ciudadana, y por ello se valoró el trabajo conjunto con las autoridades policiales provinciales.



Participaron más de 200 agentes tanto municipales como provinciales, y se movilizaron más de 30 vehículos entre motos, patrulleros, móviles oficiales, grúas, etc.



Entre las áreas intervinientes estuvieron Tránsito Municipal, Bromatología, Guardia Urbana, Superintendencia de Policía de Seguridad, Policía Judicial, Unidad de Coordinación, Asistencia y Asesoramiento del Ministerio de Seguridad, Superintendencia de Bomberos, DDI, y Grupo de Operaciones Motorizadas, entre otros.