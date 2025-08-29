Río Gallegos: Allanamientos y detenciones por hurto en el tribunal de cuentas

La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, a partir del hurto ocurrido el día 27 de agosto de 2025 en el edificio del Tribunal de Cuentas de Río Gallegos, se llevaron adelante diversas tareas investigativas que permitieron recuperar parte de los elementos sustraídos, identificar a los presuntos autores y proceder a su aprehensión.



En aquella oportunidad, personal de la División Comisaría Primera intervino tras ser alertado sobre el ilícito. Al ingresar al edificio se constató que personas desconocidas habían accedido por un sector trasero sin ocasionar daños visibles, ingresando a una de las oficinas, para luego sustraer dos CPU y correspondientes Pantallas. Durante el procedimiento inicial, se logró recuperar parte del material en inmediaciones de la obra lindante al lugar. Asimismo, personal de la División Gabinete Criminalístico realizó pericias técnicas, relevando huellas y rastros de interés que resultaron fundamentales para el avance de la investigación.



Con el correr de las diligencias y en el marco de la investigación por parte de la DDI en forma conjunta con personal de Comisaria Primera, y sumando a la información técnica aportada por la División Criminalística con la utilización del sistema biométrico “SIBIOS”, se obtuvo información que permitió la individualización de los sospechosos. En virtud de ello, en el día de hoy siendo las 12.00 hs y conforme a directivas impartidas por el Juzgado de Instrucción N°3 local, se dispuso la realización de allanamientos en dos domicilios de esta ciudad uno en calle Angela Brunetti al 600 y el restante en Héctor Peña al 800, donde se procedió a la detención de dos hombres de 21 y 24 años de edad. En los operativos se procedió al secuestro de dispositivos móviles y una CPU marca CX, elemento reconocido como parte del patrimonio del Tribunal de Cuentas.



Es importante destacar que uno de los aprehendidos poseía una medida de captura vigente por parte de la Cámara Criminal Oral local en el marco de una causa judicial por lesiones leves agravadas en contexto de género. Ambos sujetos permanecen detenidos y comunicados, a disposición de la Justicia.



Las diligencias fueron coordinadas por la División de Investigaciones Río Gallegos, con la colaboración de la Comisaría Primera. Asimismo, se contó con la presencia de autoridades superiores policiales y la Unidad de Coordinación del Ministerio de Seguridad.