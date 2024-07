Río Gallegos: Afiliados a la Caja de Servicios Sociales se reunen con Soledad Kamu y Marcela González ante el recorte de medicamentos

Se trata de padres y madres de personas con discapacidad, enfermedades poco frecuentes, con tratamientos oncológicos y de diabetes como así también hijos de personas jubiladas que son afiliados pero que están perdiendo cobertura, fueron recibidos por la Concejal Soledad Kamu y la Secretaria de Salud Pública del Municipio de Río Gallegos, Marcela González. Avanza una junta de firmas en toda la provincia.

Mientras se profundiza la preocupación en todo el territorio por los recortes a cientos de medicamentos con cobertura de la Caja de Servicios Sociales, la Concejal y la Secretaria escucharon las inquietudes de las madres de chicos con discapacidad y también de hijos con FLAP (Fisura Labio Alveolo Palatina), como así también con otras patologías.

En este sentido al término de la reunión, Celeste Argumosa en representación de padres de hijos con FLAP (Fisura Labio Alveolo Palatina) y Gisela Antiñirre, madre de una persona con discapacidad, manifestaron su preocupación por el recorte en tratamientos que son extremadamente costosos y que sería casi imposible absorber por las familias, asimismo manifestaron que es necesario “retrotraer estas medidas, son desiciones inconsultas y sin motivo alguno, es necesario que lo revean”, no obstante “estamos reuniéndonos y juntándonos con más afiliados y madres de chicos con distintas patologías para unir fuerzas, cuanto mas seamos mejor”.

Por su parte la Concejal Kamu dijo que “nos preocupa como vecinos de esta ciudad esta medida tan poco empática por parte del Gobierno Provincial, ya que no solo impacta directamente en el bolsillo de cada uno, sino que peligra la continuidad de muchos tratamientos, no entendemos que un Gobierno elegido por el pueblo, realice recortes en algo tan sensible como es la salud, nadie está exento de que le pueda tocar en algún momento”.

Vecinos y vecinas, representantes de organizaciones ligadas a distintas patologías, y la ciudadanía en general, promovidos por concejales de todo el territorio provincial como Soledad Kamu, lanzaron una campaña de firmas con el fin de concientizar y frenar esta acción de total desigualdad e injusticia.