Río Gallegos: Adultos mayores fortalecen la autosustentabilidad de alimentos con talleres de huerta

El Centro de Día para Adultos Mayores “Recuerdos Compartidos” dio inicio a los talleres de huerta, una iniciativa que busca promover espacios de participación activa y fomentar la autosustentabilidad alimentaria a través del cultivo de vegetales.



La propuesta está pensada para que las y los adultos mayores puedan aprender, compartir experiencias y desarrollar prácticas saludables, generando vínculos comunitarios en un entorno de cuidado y acompañamiento.



Desde la Subsecretaría de Políticas de Adultos Mayores se agradeció el compromiso del Sindicato de Petróleo Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER), quienes brindaron su colaboración en la elaboración de los mesones de siembra.



Con esta propuesta, el Centro de Día continúa ampliando su oferta de actividades recreativas y formativas, garantizando espacios de inclusión, bienestar y fortalecimiento de la calidad de vida de las personas mayores.



Para los interesados en participar, pueden acercarse al Centro “Recuerdos Compartidos”, sito en Avenida Gregores esquina Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Para consultas telefónicas se pueden comunicar al 2966-420551.