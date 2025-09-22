Río Gallegos: Adultos mayores celebraron la llegada de la primavera en el Centro de Día Recuerdos Compartidos

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, acompañó este viernes la celebración de la primavera en el Centro de Día Recuerdos Compartidos, donde adultos mayores que asisten diariamente al dispositivo disfrutaron de una jornada de música, baile, juegos y la tradicional elección del rey y la reina de la primavera. En esta oportunidad, Emilio y María recibieron las coronas, entre aplausos y festejos.

La propuesta incluyó un refrigerio compartido, actividades recreativas y numerosos premios que animaron la tarde, en un ambiente de alegría y amistad.

Del encuentro participaron la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas; la secretaria de Estado de Políticas para el Desarrollo Local, Cecilia Cortés; la jefa de Gabinete, Beatriz Cárdenas; y la subsecretaria de Políticas para Adultos Mayores, Carla Beroiz, junto a equipos de trabajo del Ministerio.

En este marco, Beroiz destacó el rol del personal de Recuerdos Compartidos: “Cada actividad que se realiza en este centro es el reflejo del compromiso del equipo con los adultos mayores, y eso se traduce en un acompañamiento cotidiano lleno de calidez”.

Por su parte, la ministra Cárdenas subrayó la importancia de estar presentes en este tipo de instancias: “Acompañar a los adultos mayores en estos encuentros es muy valioso para nuestro equipo, porque se trata de estar de manera cercana en cada acontecimiento importante de nuestro querido Recuerdos Compartidos”.

De esta manera, el Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, reafirma su compromiso con el fortalecimiento de políticas que promuevan una vejez activa, con espacios de recreación, cuidado y participación que mejoran la calidad de vida de las personas mayores en la provincia.