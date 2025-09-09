Ricci recorrió las instalaciones del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de la Patagonia Austral

La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, visitó este lunes la Fundación Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia Patagonia Austral (CEMNPA). Durante el recorrido se interiorizó sobre su funcionamiento, los servicios que presta actualmente y los desafíos que enfrenta en materia de industria y salud pública.

Durante la recorrida, la funcionaria estuvo acompañada por el vocal de la Fundación CEMNPA, Roberto Borselli, y la gerente del Centro, Yanet Ojeda.

En este marco, la ministra conoció en detalle las distintas áreas operativas y dialogó sobre las necesidades actuales del centro, los desafíos de gestión y financiamiento, y las oportunidades de articulación para fortalecer un espacio que cada mes atiende a cientos de pacientes.

El CEMNPA cuenta con servicios de cardiología, neurología, endocrinología, traumatología, gastroenterología, diagnóstico por imágenes, laboratorio, entre otras áreas.

Además, se hizo referencia al avance en la construcción del área de ciclotrón y radiofarmacia, que permitirá a futuro producir radiofármacos dentro de la provincia, mejorando los tiempos de diagnóstico y tratamiento para los pacientes.

“Este lugar salva vidas todos los días. Es un orgullo que Santa Cruz cuente con un centro como este. Como Estado tenemos la responsabilidad de acompañar, sostener y potenciar su trabajo” expresó la ministra Ricci, destacando el compromiso del Gobierno Provincial con el acceso a la salud de calidad y el fortalecimiento de las capacidades locales.

Durante muchos años, el centro funcionó con escaso acompañamiento institucional. La falta de inversión sostenida afectó su capacidad operativa, y limitó el acceso a prestaciones fundamentales para miles de santacruceños.

Actualmente, el CEMNPA es referencia en la región patagónica por sus tratamientos de radioterapia, estudios de medicina nuclear y servicios ambulatorios. También lleva adelante programas de atención integral y de cuidado paliativo, garantizando atención humanizada y acompañamiento médico y psicológico.

En este marco, la ministra Ricci afirmó que “visitar este lugar es reconocer cuánto esfuerzo hacen los profesionales, para sostener un centro que es indispensable. Tenemos el compromiso de acompañar desde el Gobierno para fortalecer a esta institución, que le da respuestas concretas a las familias de la provincia”.

Un espacio que acerca salud de calidad

Ubicado en la ciudad capital, el Centro de Medicina Nuclear cumple un rol esencial en la atención de pacientes oncológicos y no oncológicos de toda la provincia. Desde su puesta en marcha en 2018, el centro brinda prestaciones de radioterapia, quimioterapia, medicina nuclear y diagnóstico por imágenes con equipamiento de última generación y un equipo médico altamente calificado.

El CEMNPA es un centro de atención ambulatoria, con servicios de alta complejidad en diversas especialidades médicas. Su equipo está compuesto por profesionales altamente capacitados y tecnología de última generación, que permiten realizar estudios y tratamientos sin necesidad de derivaciones a otras provincias.

Desde el Gobierno de Santa Cruz se continúa trabajando con distintas áreas para impulsar mejoras en el sistema público de salud, articular los esfuerzos necesarios para cubrir sus necesidades de industria e infraestructura, y garantizar que cada santacruceño y santacruceña acceda a una atención oportuna, humana y de calidad.