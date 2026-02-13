Ricci mantuvo una reunión con representantes del sector comercial de Santa Cruz

La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, mantuvo una reunión junto al subsecretario de Industria, Alan Fernández, con autoridades de la Federación Económica de Santa Cruz, la Cámara de Comercio de Río Gallegos, el Sindicato de Empleados de Comercio y la Cámara Argentina de la Construcción.

El encuentro tuvo como objetivo atender las inquietudes del sector ante la situación que atraviesan el comercio y las PyMEs en la provincia, en el marco del planteo de emergencia económica. Durante la mesa de diálogo, que se desarrolló en un clima de diálogo abierto y constructivo, las autoridades provinciales respondieron a las consultas formuladas por las entidades y detallaron el alcance de las medidas en análisis.

Desde el Gobierno Provincial, por decisión del gobernador Claudio Vidal, se informó que en la próxima sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados se tratará el paquete de medidas impulsado por el Ministerio de la Producción, orientado a declarar la emergencia económica hasta el 31 de diciembre del corriente año.