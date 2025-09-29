Ricci: “La mitad del gabinete de Santa Cruz está compuesto por mujeres, y eso también es política pública”

En representación del Ejecutivo Provincial, la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, fue convocada al Encuentro de Ministras y Autoridades Femeninas de Turismo de América Latina, realizado en el marco de la Feria Internacional de Turismo. Compartió la experiencia de gestión del gobierno provincial y reflexionó sobre el rol de las mujeres en la construcción del desarrollo productivo y turístico.

Durante una nueva jornada de la Feria Internacional de Turismo (FIT), la ministra de la Producción, formó parte del Encuentro de Ministras y Autoridades Femeninas, un espacio pensado para reflexionar sobre el lugar que ocupan las mujeres en el sector, las políticas que promueven su participación y el compromiso de los gobiernos para generar condiciones reales de igualdad.

Participaron funcionarias de todo el país y representantes de otros países de la región, entre ellos Paraguay. Fue un intercambio genuino, donde se compartieron experiencias desde distintos territorios y realidades, pero con un mismo objetivo, seguir construyendo un turismo más justo, inclusivo y con oportunidades para todos.

“Cuando me invitaron, pensé en todo lo que venimos haciendo en Santa Cruz. Nuestro gobernador, Claudio Vidal, fue el primero en visibilizar esta agenda con una decisión concreta, la mitad de su gabinete está integrado por mujeres. Y eso no es una consigna, es una forma de hacer política pública”, expresó Ricci.

La ministra remarcó también la diversidad de roles que ocupan hoy las mujeres en el turismo provincial y agregó que “desde quienes lideran emprendimientos o empresas, hasta las cocineras, las guías, las artesanas que nos transmiten nuestra identidad con cada poncho tejido. En Santa Cruz, las mujeres hacen turismo todos los días, con trabajo, con talento y con orgullo”.

La titular de la cartera productiva celebró la posibilidad de participar por primera vez de este espacio, que se consolidó como un ámbito de diálogo entre pares, con perspectivas compartidas pero también con desafíos comunes.

“Los lugares no se tratan solo de cupos, sino de generar oportunidades reales. Y para eso, el Estado tiene que estar presente. Las capacidades están, lo que hace falta muchas veces es abrir la puerta. Y ahí está nuestro rol”, finalizó