Ricci: “Este es un paso firme hacia la Santa Cruz que queremos”

En la jornada de este martes, el gobernador Claudio Vidal junto a la empresa Astillero Patagónico Integrado (API) y autoridades del Ministerio de la Producción, anunciaron una importante inversión destinada a poner en marcha el astillero en Caleta Olivia. La obra potenciará la actividad portuaria, generará empleo y permitirá avanzar hacia una Santa Cruz productiva y con mayor competitividad en la industria pesquera.

Con la presencia del gobernador Claudio Vidal, el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez y la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, se presentó la reactivación del Astillero de Caleta Paula. Esta iniciativa, articulada junto a la empresa API, contempla una inversión superior a los 10 millones de dólares, orientada a recuperar la operatividad del complejo naval y fomentar el desarrollo económico de la región.

Durante la actividad, la ministra Ricci valoró el impacto de la obra para la economía local, “este es un paso firme hacia la Santa Cruz que queremos, con más producción, más empleo y más oportunidades. Es una obra que hace años estaba paralizada, y hoy empieza a tomar forma gracias al trabajo conjunto con API y al compromiso del gobernador”, expresó.

En el mismo sentido, el gobernador Vidal remarcó que “no podemos darle la espalda al mar, la pesca es clave para generar empleo y competencia”, “La reactivación del astillero permitirá que Santa Cruz sea competitiva en la industria pesquera, y sobre todo generará trabajo genuino. Esta obra representa una decisión política concreta de poner en marcha la economía de nuestras ciudades”, remarcó el mandatario.

Por su parte, el jefe de Gabinete Daniel Álvarez sostuvo que “este será el astillero más importante de la Patagonia. Marca el rumbo de una provincia que apuesta por su gente y por su capacidad productiva. Esto no es un discurso: es una realidad que empieza a concretarse.”

El acto contó también con la participación del coordinador General de la Unidad Ejecutora Portuaria, Walter Uribe, la secretaria de Estado de Pesca y Acuicultura, Stefany Grant, el intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, entre otros, quienes destacaron la articulación institucional que permitió avanzar con el proyecto.

Este anuncio representa un hito para la provincia y una muestra concreta del camino trazado por la actual gestión para fortalecer la infraestructura productiva, recuperar el potencial de nuestros puertos, y generar nuevas oportunidades para las y los santacruceños.