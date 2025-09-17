Ricci: “Estamos sumamente contentos con la incorporación de Grant a la Secretaría de Pesca”

Fueron las palabras de la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, este martes tras presentación de la nueva secretaría de Pesca y Acuicultura, Steffy Grant en Casa de Gobierno. Asimismo, la funcionaria provincial habló sobre puertos, industria y la agenda que mantuvo la cartera Productiva a lo largo de la provincia.

Al respecto, la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci dialogó con la Subsecretaría de Producción y Contenidos e indicó: “La incorporación de Steffy Grant a la secretaría de Pesca y Acuicultura de la provincia ha sido sumamente necesario en un momento de crisis, sumado a la visión que posee desde adentro como trabajadora del gremio de pesca y al ser de Puerto Deseado tiene toda una historia relacionada en torno a la pesca. Obviamente retomando el trabajo que venía realizando Selsa Hernández, pero con su impronta y acompañada por todo su equipo de trabajo”.

“Es necesario el diálogo con los trabajadores del sector, las empresas y el Estado para poder darle previsibilidad e ir solucionando algunas problemáticas que poseen, siendo algunas propias de nuestra provincia y otras las hemos tenido a lo largo de este año, como, por ejemplo, con el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) a nivel nacional y esto hizo que entráramos muy tarde al mar con relación al langostino”, expresó.

Asimismo, la funcionaria señaló que “ahora estamos planificando la agenda del resto del año y del año que viene también de manera conjunta con la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UNEPOSC) en torno a puertos porque la realidad es imposible no vincular a la pesca y acuicultura con la labor del puerto. Además, con el comienzo de la temporada de la pesca continental se logró en Santa Cruz declarar al Salmón Chinook como especie exótica, el cual permitirá a las comunidades de Comandante Luis Piedra Buena y Puerto Santa Cruz una alternativa muy interesante en relación a esto”.

Por último, Nadia Ricci brindó detalles de la extensa agenda que mantuvieron diferentes áreas que componen la cartera Productiva. “La Secretaría de Estado de Comercio e Industria estuvo participando este fin de semana en la Comarca Noroeste, Los Antiguos; Perito Moreno y Lago Posadas dentro de una comisión que se hizo para la evaluación de lo que son los sitios de alta rupestre, un trabajo llevado a cabo de manera conjunta con la Secretaría de Estado de Cultura y el Consejo Agrario Provincial. Además, el trabajo realizado en Los Antiguos tuvo relación tanto la actividad con el municipio como productores de cerezas y frutillas en Perito Moreno y estamos articulando acciones con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) sobre un proyecto para la aplicación de la denominación de origen a las cerezas”.