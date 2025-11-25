Ricci: “Estamos acá para garantizar que Santa Cruz tenga más oportunidades”

La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, participa en Santiago de Chile de la segunda jornada de trabajo convocada por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Cariba) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde representantes de todas las provincias argentinas presentan sus compromisos y próximos pasos en el marco de una hoja de ruta hacia el desarrollo federal.

En representación de Santa Cruz, Ricci interviene en la mesa de ministros dedicada a analizar los desafíos de la banca de desarrollo, la gobernanza de los instrumentos de financiamiento productivo y las estrategias para fortalecer el acceso a herramientas que impulsen la inversión y la competitividad en cada territorio.

La ministra destacó que “nuestra presencia en estos ámbitos internacionales es fundamental para seguir consolidando un modelo productivo que genere oportunidades reales en toda la provincia. Santa Cruz está poniendo sobre la mesa sus prioridades, sus capacidades y una mirada de futuro que queremos transformar en políticas efectivas para nuestra gente”.