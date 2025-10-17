Ricci: “El proyecto avícola es un ejemplo de la nueva etapa productiva que vive Santa Cruz”

La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, participó de la presentación del proyecto avícola impulsado por Santa Cruz Puede S.A.U. y la Municipalidad de Puerto Santa Cruz, una iniciativa que marca un nuevo paso en el desarrollo productivo provincial y en la diversificación de la matriz económica de la provincia.

La presentación contó con la presencia del presidente de Santa Cruz Puede, Gustavo Sívori; el presidente del Consejo Agrario Provincial, Adrián Suárez; el vocal del CAP en el Ejecutivo, Miguel O’Byrne; el subsecretario de Cooperativas y Mutuales, Martín Molina; el intendente de la localidad, Juan Manuel Bórquez; concejales y representantes comunales.

Durante su intervención, Ricci subrayó que “esta gran iniciativa del gobernador Claudio Vidal, a través de Santa Cruz Puede, demuestra que podemos transformar la matriz extractiva en una matriz productiva, generando empleo y producción en cada localidad”.

El proyecto, desarrollado en el marco del convenio entre la empresa provincial y el municipio, contempla la producción escalonada de 2.000 gallinas ponedoras Negra INTA, con el acompañamiento técnico del INTA – AER Río Gallegos, que brinda asistencia permanente y capacitación al personal local.

La ministra destacó el compromiso del equipo que lleva adelante el emprendimiento: “El personal está muy bien capacitado y trabaja con enorme responsabilidad. Lograron reducir la mortandad en la etapa inicial, a solo un 3 %, cuando el promedio nacional ronda entre 5 y 7 % —un resultado que muestra el compromiso con la tarea y la calidad del trabajo realizado”, señaló.

Ricci también remarcó la importancia de incorporar criterios de sustentabilidad y economía circular, ya que el gallinero fue construido con materiales reciclados y con un enfoque de producción sostenible. “Estas acciones concretas muestran que Santa Cruz puede producir, generar trabajo genuino y avanzar hacia una economía más sustentable y soberana”, afirmó.

Desde el Gobierno de Santa Cruz se continúa impulsando políticas que fortalezcan la producción local, diversifiquen la economía y generen nuevas oportunidades para cada comunidad santacruceña, consolidando una provincia más integrada y productiva.