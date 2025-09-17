Ricci destacó la participación de Santa Cruz en la Feria Internacional de Turismo

La Secretaría de Estado de Turismo, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, participará del 27 al 30 de septiembre de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la promoción de los principales atractivos turísticos que posee la provincia.



Asimismo, el día 26 hará una presentación de las zonas turísticas del norte y centro en la Casa de Santa Cruz, con vistas a la próxima temporada de verano.



A partir del 27 y hasta el 30 de septiembre se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), siendo el evento más importante del año, a nivel turístico. En dicho evento, Santa Cruz por medio de la Secretaría de Estado de Turismo presentará un stand con los principales atractivos que posee la provincia en dicho sector, de cara a la temporada.



Al respecto, la Subsecretaría de Producción y Contenidos habló con la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci con relación al tema: “La gente se encuentra abocada al FIT, que se llevará a cabo del 27 al 30 de septiembre en CABA, y en donde Santa Cruz obviamente tiene un protagonismo bastante particular, no solamente por el hecho de los destinos que ya están consolidados como El Calafate y El Chaltén, sino por la posibilidad que tienen los municipios que son destinos emergentes y, por ende, nosotros queremos consolidarlos para que sean elegidos particularmente por quienes decidan visitar la provincia”.



“También, estamos trabajando con las agencias de viajes para que se involucren dentro de lo que son los paquetes, justamente; no solamente El Calafate y El Chaltén, sino que involucren nuestra zona costera, a la comarca noroeste con Perito Moreno, Lago Posadas y Los Antiguos” detalló.



Asimismo, la funcionaria provincial anunció, sobre la presentación turística de las zona norte y centro de la provincia, que tendrá lugar el próximo 26 de septiembre en la Casa de Santa Cruz. “El día 26, previo al FIT estaremos organizando en la Casa de Santa Cruz un evento exclusivo para promocionar a Gobernador Gregores, Perito Moreno, Los Antiguos y con las localidades hasta el ingreso a la provincia que es Caleta Olivia”.



Finalmente, Ricci señaló: “Se vienen trabajando con las capacitaciones con relación a guías de turismo, ya se hicieron todos los teóricos, ahora van a comenzar con las partes prácticas y a su vez, venimos trabajando con cada uno de los municipios de manera particular”.