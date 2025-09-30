Ricci: “Buscamos generar oportunidades reales para el turismo en toda la provincia”

La ministra de la Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, Nadia Ricci, realizó un balance de la participación santacruceña en la Feria Internacional de Turismo (FIT), y destacó el trabajo para potenciar destinos emergentes, conectar prestadores con agencias y proyectar un turismo más federal.

“Han sido jornadas muy productivas para Santa Cruz, no solamente por el stand que representa a todos los municipios y prestadores, sino por el espacio que nos permite vincular y proyectar”, señaló la ministra en diálogo con LU14 Radio Provincia.

La titular de la cartera Productiva explicó que el foco de estos días estuvo puesto en fortalecer la presencia de la provincia en las rondas de negocios, instancia clave para consolidar ofertas turísticas y generar oportunidades de crecimiento. “Estamos trabajando con quienes todavía no están consolidados, pero tienen un potencial enorme frente a un mundo que busca aventura, silencio, lugares inéditos e inhóspitos. Todo eso está en Santa Cruz”, afirmó.

Por su parte, Ricci también subrayó el objetivo de promover una mirada federal del desarrollo turístico: “Nuestro desafío es que no todo pase por El Calafate o El Chaltén, ya consolidados para el turista extranjero. Santa Cruz tiene siete parques nacionales, cordillera, estepa, costa, cultura y gastronomía. Y queremos que cada región y localidad tenga su oportunidad”.

Durante las jornadas, la ministra mantuvo reuniones con representantes de agencias, prestadores y actores del sector público y privado, y destacó el reconocimiento obtenido por el Parque Patagonia, posicionado como destino emergente: “Es un orgullo. Representa un tipo de turismo diferente, basado en la conservación y la meseta, y eso también nos distingue”.

Asimismo, confirmó que se continúa trabajando con el Gobierno nacional en la promoción internacional y la consolidación de la provincia como sede del Mundial de Aguas Frías 2026 en Finlandia, tras el éxito de la última edición en El Calafate.

En esta línea, valoró las gestiones para sumar conectividad aérea, y aseguró que “Aerolíneas Argentinas incorporará tres vuelos semanales en octubre y uno diario en noviembre. Eso permite mejorar los accesos y bajar los costos para el turismo nacional”.

“Queremos generar oportunidades reales para el turismo, porque para nuestro gobernador, Claudio Vidal, esta actividad es una gran alternativa de desarrollo, de empleo y de identidad para todos los santacruceños”, concluyó la titular de la cartera Productiva.