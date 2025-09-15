Reuniones de subcomisiones laborales para avanzar en el diálogo docente

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Cruz convocó para este jueves un nuevo encuentro entre el Consejo Provincial de Educación (CPE), la ADOSAC y la AMET. La instancia busca profundizar el debate sobre condiciones laborales y sostener el proceso de consenso entre las partes.

El objetivo de la participación del Ministerio es abordar y avanzar en los temas vinculados a las condiciones laborales, promoviendo la construcción de consensos y dando continuidad al proceso de diálogo entre las partes.