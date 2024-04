Reunión preparatoria de cara al Primer Foro Patagónico de Ciudades Atlánticas (FOPCA)

El intendente Pablo Grasso y la secretaria de Gobierno, Sara Delgado, se reunieron esta tarde con empresarios, representantes de la UTN Filial Santa Cruz, de la UNPA, y legisladores provinciales que van a participar del Primer Foro Patagónico de Ciudades Atlánticas (FOPCA) que se va a desarrollar este viernes en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Bajo este marco, Delgado repasó que “hace un mes el intendente, por iniciativa de Pablo Grasso, también del intendente de Comodoro Rivadavia, de Río Grande, de Viedma, fue creado un espacio de debate, discusión, de pensar también el desarrollo de la región, que es el Foro Patagónico de Ciudades Atlánticas. Se hizo la presentación en la ciudad de Comodoro, en Chubut, y ahí se definió que el primer encuentro iba a ser justamente en esa ciudad este 19 de abril”.

“En esta oportunidad –continuó- asistirán todos los jefes comunales de la provincia de Santa Cruz y de todas las que están involucradas. Y más allá de la mesa política, también hay una instancia que tiene que ver con el desarrollo de la región, una región integrada, que tiene un perfil, una fisonomía social, política y económica muy parecida. Por eso, en esta instancia, también planteamos mesas. Una que tiene que ver con el desarrollo científico y tecnológico; otra con la industria, que en este caso son los hidrocarburos para la región. Una mesa que tiene que ver con el debate parlamentario, y por eso vamos con los diputados Eloy Echazú, Lorena Ponce (28 de Noviembre), Agustina Mora, y además vienen representantes de la UTN y de la UNPA para hablar de los proyectos de desarrollo que se piensan en estas universidades”.

Delgado resumió que la reunión estuvo relacionada con esta puesta a punto de cara al encuentro donde “si bien entendemos que es posible pensar en forma conjunta, más allá de este contexto en el desarrollo de la región, es muy importante plantear una posición política. Y en eso me parece que estamos todos de acuerdo, porque las universidades están en crisis, porque el debate parlamentario está en crisis, porque hay un gobierno nacional que no escucha y no atiende la vigencia de las leyes, porque hay un sector empresarial que también está pasando por una situación muy compleja, y todo eso impacta en cómo se va perdiendo la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas”, señaló la funcionaria, quien además adelantó que concluido este primer foro será emitido un documento de la región a propósito de todos estos temas que nos atañen.

Por su parte, el decano de la Facultad Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional, Sebastián Puig, dijo que “nos interesa participar porque si desarrollamos la región, desarrollamos las ciudades. Si desarrollamos las ciudades, desarrollamos nuestro pueblo. Y si desarrollamos nuestro pueblo, podemos empezar a tratar de llevar un poquito más de equidad hacia todos los habitantes nos parece muy bien porque hay algunas circunstancias que son comunes, pero además tenemos otras cuestiones comunes como es los embates que tiene el Gobierno Nacional con las ciudades patagónicas, y no hablo de provincias, sino de ciudades, de todas las ciudades de distintas provincias. Entonces me parece que juntarse, poder discutir, trabajar sobre ejes, ponernos de acuerdo en los temas en común, creo que eso hace que podamos hacer un frente, que podamos empezar a reclamar, a asegurar y sobre todo para que sea en beneficio de la comunidad”.

Cabe señalar que del encuentro participaron también la diputada Agostina Mora, el diputado por el Pueblo, Eloy Echazú; el ex rector y actual director de Vinculación Tecnológica de la UNPA, Alejandro Súnico; el ex diputado y empresario, Santiago Gómez, y la ex ministra de Producción, Silvina Córdoba.