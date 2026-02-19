Reunión interministerial: acordaron unificar agenda para fortalecer la red sanitaria de Santa Cruz

Las Carteras de Gobierno, y Salud Ambiente, junto a la Caja de Servicios Sociales, participaron de una mesa de trabajo interministerial con la finalidad de unificar las agendas de médicos itinerantes y optimizar la logística de insumos médicos en el interior, impulsando el ordenamiento del sistema de salud en toda la provincia.

En la jornada de hoy, la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, encabezó una reunión de trabajo junto a la ministra de Salud y Ambiente, María Lorena Ross, y el presidente de la Caja de Servicios Sociales, Sergio Pérez Soruco, en la Sala Gobernador Gregores de Casa de Gobierno. También se hicieron presentes autoridades y equipos técnicos de cada una de las carteras.

El encuentro tuvo como objetivo generar un espacio de trabajo mancomunado entre la cartera sanitaria y la obra social del Estado, buscando fortalecer la red de atención, ampliar las prestaciones y garantizar la cobertura médica en las localidades del interior de Santa Cruz.

Durante la jornada, las autoridades acordaron unificar los calendarios y especialidades de médicos itinerantes, tanto en Zona Sur como en Zona Norte. Esta medida permitirá complementar las prestaciones de los hospitales provinciales y los Consultorios Externos de la Caja de Servicios Sociales. Del mismo modo, se establecieron pautas para sostener la logística y distribución de medicamentos e insumos médicos de forma integrada frente a los desafíos del contexto económico actual.

Al respecto, el presidente de la Caja de Servicios Sociales, Sergio Pérez Soruco, señaló: “Coordinar a los profesionales de Salud y de la Caja evita el cruce de especialistas y asegura que la prestación se mantenga activa para todos los afiliados”.

Finalmente, las autoridades presentes acordaron avanzar con un diálogo constante y mantener una agenda conjunta para los próximos meses, con el compromiso de sostener una comunicación diaria sobre las novedades operativas y la provisión de insumos en beneficio de toda la comunidad santacruceña.