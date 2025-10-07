Reunión informativa sobre el Registro Municipal de Canes

Desde la Subsecretaría de Gestión Ambiental a cargo de David Acosta, se llevó adelante una reunión informativa con los presidentes y referentes de las distintas uniones vecinales de la ciudad. El encuentro tuvo como objetivo presentar la metodología de implementación del Registro Municipal de Canes, que se realizará a través de la implantación de chips identificatorios.

Durante la presentación, Acosta explicó que esta iniciativa busca ordenar y planificar el control poblacional canino en Caleta Olivia a mediano plazo, brindando una herramienta fundamental para abordar una problemática que afecta a toda la comunidad. “Hoy estamos presentando este registro con los referentes barriales para que puedan despejar sus dudas y conocer las virtudes del sistema. La problemática de los perros es un desafío actual, pero su solución llevará tiempo; este registro nos permite proyectar una Caleta más ordenada a futuro”, señaló el subsecretario.

El registro podrá realizarse de dos maneras:

De forma gratuita en el quirófano móvil municipal, que acompaña las jornadas de castración y recorrerá las distintas uniones vecinales.

En las veterinarias privadas adheridas, donde el procedimiento tendrá un costo y no será obligatoria la castración del animal.

En el caso del quirófano móvil, el chip se colocará a partir de los 6 meses de edad del animal, mientras que en las veterinarias particulares podrá realizarse desde los 2 meses.

La implementación del registro comenzará el próximo 15 de octubre, y se enmarca dentro del plan integral que impulsa la Subsecretaría para promover la tenencia responsable y mejorar la convivencia urbana.