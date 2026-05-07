Reunión entre presidentes de las comisiones de fomento de Cañadon Seco y Koluel Kayke

El presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Gabriel Galarza, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Comisión de Fomento de Koluel Kayke, Tomás Cabral, en un encuentro marcado por el diálogo, el compromiso y la convicción de seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre las comunidades.



Durante la reunión, ambos jefes comunales coincidieron en que el difícil contexto económico y social, exige más presencia del Estado, más articulación y una mirada solidaria entre las localidades vecinas. En ese sentido, remarcaron la importancia de que las comunidades se acompañen entre sí, generando vínculos de cooperación que permitan dar respuestas concretas a las necesidades de los vecinos y vecinas.



Asimismo, dialogaron sobre la posibilidad de impulsar acciones conjuntas en materia social, institucional, deportiva y comunitaria, entendiendo que la unión entre las comunas fortalece el desarrollo regional y permite construir herramientas comunes para enfrentar los desafíos actuales.



“Cuando las comunidades trabajan unidas, se fortalecen no solo las instituciones, sino también el tejido social y el sentido de pertenencia de nuestros pueblos”, destacaron tras el encuentro.