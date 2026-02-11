Reunión entre el Municipio de Río Gallegos y Vialidad Nacional para abordar puntos críticos de seguridad vial

La Secretaría de Construcción y Ordenamiento Territorial del Municipio de Río Gallegos mantuvo una reunión de trabajo este martes con autoridades de Vialidad Nacional con el objetivo de avanzar en soluciones concretas para distintos puntos conflictivos vinculados a la seguridad vial.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la situación de la Escuela Industrial N°6, cuya salida se encuentra sobre la Ruta Nacional N°3. Se trata de un sector de alta circulación vehicular que requiere una intervención prioritaria para garantizar la seguridad de estudiantes, familias, docentes y personal educativo, especialmente ante la proximidad del inicio del ciclo lectivo.

Durante la reunión también se abordó el análisis y ordenamiento de accesos irregulares a rutas nacionales, con el fin de planificar acciones conjuntas que permitan mejorar la circulación y reducir riesgos para los vecinos y vecinas.

En ese marco, se evaluó además la posibilidad de proyectar colectoras que faciliten accesos más seguros a los distintos barrios, fortaleciendo la conectividad urbana y contribuyendo a una mayor seguridad vial.