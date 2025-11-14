Reunión entre el IDUV y la Cámara Argentina de la Construcción para fortalecer el trabajo conjunto en la obra pública

En la mañana de ayer, en las instalaciones del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), se reunieron el presidente del organismo, Marcelo De La Torre, y el vocal por el Ejecutivo, Pablo Álvarez, con autoridades de la delegación santacruceña de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO).

El encuentro tuvo como objetivo generar un espacio de diálogo permanente para abordar las diversas necesidades que surgen en torno a la obra pública, promoviendo así la reactivación del trabajo y el desarrollo del sector en toda la provincia.

Sobre la reunión, De La Torre expresó: “Por su parte, la Cámara nos propuso realizar una reunión tripartita en la que estemos todos los actores —IDUV, CAMARCO y UOCRA—, porque todos tenemos el mismo objetivo: avanzar con las obras, generar trabajo y que los vecinos puedan acceder a sus viviendas”.

El presidente del IDUV también mantuvo un encuentro con representantes de la UOCRA, y al respecto señaló: “El gremio plantea la necesidad de reactivar la obra pública, y estamos avanzando en ese camino. Esta semana firmé tres adjudicaciones de obras de viviendas en Río Gallegos y continúo con la firma de adjudicaciones en el interior”.

Asimismo, agregó: “La expectativa es cerrar el año con varias obras en ejecución y continuar el próximo año con el lanzamiento de nuevas licitaciones correspondientes a los anuncios realizados por el gobernador Claudio Vidal el 1° de marzo y el 1° de mayo”.

Por su parte, el representante de CAMARCO Santa Cruz, Nicolás Petric, destacó: “Nos reunimos para transmitir la situación actual de la industria en la provincia. Representamos a más de 26 empresas distribuidas en distintos puntos del territorio, y agradecemos el espacio de diálogo y la celeridad con la que fuimos recibidos por el nuevo presidente”.

Petric subrayó que el encuentro fue positivo y productivo: “Coincidimos en que existen problemáticas comunes que debemos trabajar de manera conjunta”.

En este marco, se acordó programar una nueva reunión y avanzar en la conformación de una mesa de trabajo integrada por el IDUV, las empresas nucleadas en la Cámara y la UOCRA, con el propósito de fortalecer el rol de la industria de la construcción en la provincia.

Finalmente, el referente de CAMARCO remarcó: “Planteamos que esta mesa debe incluir al gremio de la construcción, la UOCRA. Tenemos que trabajar de manera mancomunada para lograr el objetivo común: iniciar y concluir las obras, generando beneficios concretos para la sociedad a través de nuevas infraestructuras”.