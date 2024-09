Resultados del Festival de Boxeo “Nuevas Promesas”

El Gimnasio Eva Perón fue el escenario de una noche de combates y exhibiciones durante el festival de boxeo “Nuevas Promesas”, organizado por la Escuela Municipal de Boxeo. El evento contó con la participación de jóvenes boxeadores de diversas localidades de la provincia.

Resultados

La velada contó con una serie de combates en diferentes categorías. A continuación, se detallan los resultados de la noche:

Cadetes hasta 60 kg: Joaquín Milici (El Chaltén) – Ganador por fallo no unánime.

Cadetes hasta 52 kg: Thiago Tenorio (San Julián) – Ganador por fallo no unánime.

Cadetes hasta 50 kg: Ariela García (Río Gallegos) – Ganadora por fallo unánime.

Juveniles hasta 69 kg: Elías Aristimono (San Julián) – Ganador por fallo no unánime.

Juveniles hasta 69 kg: Nahuel Báez (Río Gallegos) – Ganador por fallo unánime.

Juveniles hasta 54 kg: Oriana Castro (Río Gallegos) – Ganadora por fallo unánime.

Mayores hasta 54 kg: Daira Morales (Río Gallegos) – Ganadora por fallo no unánime.

Mayores hasta 75 kg: Benítez Brian (Río Grande) – Ganador por fallo unánime.

El festival fue un éxito, destacó Juan Morales, responsable de la Escuela Municipal de Boxeo, quien además expresó su satisfacción por la realización del evento y su agradecimiento a los patrocinadores y colaboradores. Se destacó el apoyo del Intendente Pablo Grasso y del concejal Arabena.

El evento comenzó con el pesaje de los competidores y abrió sus puertas al público a las 20:00 horas, con los primeros combates iniciándose a las 21:30 horas. La velada no solo brindó una plataforma para los jóvenes talentos, sino que también reafirmó la importancia del boxeo en la comunidad local.