Respuestas a medias en el InSET: Estudiantes piden soluciones definitivas para sus estudios

Alumnas y alumnos del Instituto Superior de Enseñanza Técnica (InSET) enfrentan incertidumbre respecto a la validez de sus títulos y la continuidad de sus tecnicaturas. La semana pasada, estudiantes caletenses se reunieron con el concejal Carlos Aparicio para buscar apoyo. La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, anunció que se logró una excepción que permitirá a quienes ya están cursando finalizar sus estudios y obtener títulos con validez nacional.

La situación sigue siendo crítica. Tras meses de confusión y falta de respuestas, los estudiantes del InSET en Santa Cruz se reunieron con el concejal Aparicio para detallar su difícil situación y solicitar el apoyo del Concejo Deliberante. Rasgido informó que se logró una excepción tras una reunión con autoridades nacionales, permitiendo a los actuales estudiantes finalizar sus tecnicaturas y obtener títulos con validez nacional, y que se iniciará un proceso de ordenamiento para obtener la documentación necesaria.

Sin embargo, persisten varios problemas sin resolver. Según Yanina Vargas, alumna y vocera del grupo de estudiantes, “comenzamos nuestras carreras sin una resolución provincial firme y con la promesa de un trámite a nivel nacional para validar nuestros títulos. A inicios de 2024, nos enteramos de que las inscripciones no se abrirían, y aunque se nos permitió continuar cursando, las condiciones se volvieron más difíciles”. Los problemas técnicos y la falta de notificaciones para los exámenes finales complicaron aún más la situación.

El principal reclamo es la falta de documentación oficial que respalde los estudios, y la validez de los mismos, así como la continuidad de sus carreras. “Solicitamos certificados de materias aprobadas y analíticos, pero nos dijeron que, al estar intervenido el InSET, no podían extender documentos legales. No hemos recibido explicaciones claras sobre por qué las resoluciones provinciales no son válidas”, añadió Yanina.

La comunidad educativa de Caleta Olivia y de toda la provincia sigue esperando con preocupación la resolución completa de este conflicto. A pesar del avance logrado con el dictamen que permitirá finalizar los estudios, las y los estudiantes aún esperan respuestas concretas sobre el futuro de las carreras y la validez de los títulos para los nuevos ingresantes. La situación requiere la presentación de nueva documentación ante la Secretaría de Educación de la Nación para asegurar la continuidad de las carreras en el InSET Santa Cruz.