Reserva Barco Hundido: la necesidad de un plan de gestión para proteger su valor natural y cultural

El arquitecto Ernesto Bonacci, nacido en Caleta Olivia y actualmente radicado en La Plata, presentó un estudio sobre la Reserva Natural Barco Hundido en el marco de su tesis de posgrado. En diálogo con Voces y Apuntes destacó la importancia de generar un plan de gestión que permita preservar este espacio único tanto para la comunidad como para el ecosistema.

El arquitecto Ernesto Bonacci relató que el trabajo sobre la Reserva Barco Hundido se originó en el marco de una maestría en Diseño y Gestión de Sistemas Patrimoniales de la Universidad Nacional de Córdoba, y que tuvo como motor su vínculo personal con la ciudad. “Soy nacido en Caleta Olivia, me fui a estudiar a La Plata, pero siempre está ese deseo de volver. Desde mi adolescencia Barco Hundido me fascinó, es un lugar cargado de magia y especial para quienes vivimos aquí”, expresó.

Bonacci subrayó que las áreas protegidas necesitan planes de gestión para garantizar su cuidado y uso responsable. “Es fundamental que sepamos cómo utilizarlas, cuánto dinero se les asigna y que existan guías y guardaparques. La zona tiene una importancia central porque guarda la memoria de los vecinos, pero también es esencial para la supervivencia de especies del intermareal y de la estepa. Es un lugar delicado y frágil que debe ser valorado y protegido”, afirmó.

En cuanto a la situación actual, recordó que la ley provincial sancionada en 2002 declaró a Barco Hundido como área protegida, pero advirtió que “una cosa es tener la ley y otra es llevarla a la práctica. Nunca se termina de concretar por falta de un plan de gestión. Son trabajos complejos, pero enriquecedores, porque no se hacen solo para nosotros, sino para quienes vienen después y para que se cumpla la sostenibilidad, que es la verdadera finalidad de las áreas protegidas”.