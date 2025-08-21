Rescate y traslado de persona tras accidente de tránsito en ruta nacional 3

La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, en la mañana del 21 de agosto de 2025, personal del Departamento Zona 3 de Bomberos, División Cuartel 3 de Puerto San Julián, intervino en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 3, a 18 kilómetros al norte de la localidad.



El requerimiento se efectuó a solicitud de la Comisaría 1°, quien informó sobre un vuelco de vehículo. Por tal motivo, se desplazó una dotación de efectivos al sitio.

Al arribar al lugar, se constató un rodado Renault Fluence, color blanco, que había despistado. Su conductor, de 55 años, domiciliado en Puerto Santa Cruz, se encontraba consciente. Los bomberos procedieron a desconectar la batería del vehículo, colocar collarín cervical y realizar la extracción de la víctima sobre tabla rígida, siendo evacuado por personal del Hospital local, para su atención médica.



Intervino en el lugar personal de la Comisaría 2da Puerto San Julián.

