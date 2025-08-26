Rescate vehicular en la zona costera de Puerto Deseado

Bomberos asistieron a dos ocupantes que quedaron varados con su vehículo en un sector lodoso de Caleta Tiburón. Ambos resultaron ilesos.

En la noche del lunes 25 de agosto, personal de Bomberos de Puerto Deseado debió intervenir en un operativo de rescate vehicular en la zona costera conocida como Caleta Tiburón, a unos 35 kilómetros de la localidad.

El hecho ocurrió alrededor de las 21 horas, cuando un vehículo particular con dos ocupantes quedó encajado en un sector de barro y no pudo continuar su marcha. El llamado de auxilio motivó la presencia de dotaciones del Cuartel 4° y Cuartel 22°, dependientes del Departamento Zona II de Bomberos.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que los dos ocupantes del rodado, de 58 y 38 años, se encontraban en buen estado de salud. De inmediato iniciaron las maniobras de extracción, logrando liberar el vehículo con la ayuda de un malacate y ubicarlo en terreno firme.

Tras completar la tarea, las dotaciones escoltaron a los involucrados hasta su regreso a Puerto Deseado, sin que se registraran mayores inconvenientes.