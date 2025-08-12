EN VIVO
Rescatan vehículo atascado en la costanera de Puerto San Julián

En horas de la mañana del lunes 11 de agosto, personal de la División Cuartel 3 de Puerto San Julián intervino en una maniobra de rescate vehicular en la zona costanera de la localidad.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:45, en la intersección de las calles Darwin y Estrada, donde un automóvil marca Senda, conducido por un hombre, quedó atascado debido a la acumulación de barro en la calzada.

Para liberar el rodado,se utilizó una soga de remolque, logrando extraerlo de forma segura y sin que se registraran daños ni incidentes adicionales.

