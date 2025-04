Repudio a los actos de vandalismo sobre los carteles de la Autovía

El Municipio repudia los destrozos efectuados sobre los carteles que informan y reflejan el inicio de obra de la remodelación de la Autovía 17 de octubre de nuestra ciudad capital, estos actos no solo dañan la propiedad y afectan la visibilidad de nuestra información importante, sino que incitan a la violencia y al enfrentamiento en nuestra comunidad, son mensajes de intolerancia que no podemos aceptar y que no avalamos bajo ninguna circunstancia.

Es por ello que condenamos enérgicamente estas acciones, son inaceptables y no reflejan los valores de respeto, tolerancia y paz que defendemos. Pedimos a los responsables que cesen estas acciones y que se responsabilicen por sus actos.