Reprograman la sesión inaugural del Concejo Deliberante de Caleta Olivia: será el miércoles 11

Mediante un decreto de Presidencia, el Honorable Concejo Deliberante resolvió trasladar la fecha de la sesión inaugural del período ordinario 2026. El intendente municipal brindará su mensaje anual al cuerpo legislativo el próximo miércoles 11 de marzo a las 12 horas en el Centro Cultural “Manuel Cacho Camino”.

El Honorable Concejo Deliberante de Caleta Olivia resolvió reprogramar la sesión inaugural del período de sesiones ordinarias 2026. La decisión quedó formalizada a través del Decreto de Presidencia N.º 030/2026, firmado el 9 de marzo en la ciudad de Caleta Olivia.

La convocatoria original había sido establecida mediante el Decreto de Presidencia N.º 029/2026 para el martes 10 de marzo. Sin embargo, por razones de organización institucional y disponibilidad del espacio, se dispuso trasladar la realización de la apertura legislativa.

De acuerdo con lo establecido, la sesión inaugural se llevará a cabo el miércoles 11 de marzo a las 12 horas. En la ocasión, el intendente municipal, Pablo Carrizo, brindará su mensaje anual ante el cuerpo legislativo y la comunidad.

El acto se realizará en el cine del Centro Cultural “Manuel Cacho Camino”, ubicado en la intersección de las calles Dario Deocarets y avenida San Martín, espacio que funcionará como sala de sesiones para el desarrollo de la actividad.

El decreto fue firmado por el presidente del Concejo Deliberante, Facundo Belarde, y refrendado por la secretaria legislativa, Norma Miranda.