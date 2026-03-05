Represas: el gobernador Vidal confirmó la continuidad de la obra tras la firma de la Adenda 12

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, destacó la importancia de la firma de la Adenda N.º 12, acuerdo que permite ordenar las condiciones del proyecto hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz y habilitar la continuidad de la obras más importantes para la provincia.

Cerca de las 23 horas terminó la reunion en el Edificio de ENARSA en la que participó el gobierno nacional, la empresa Gezohuba junto al gobernador Claudio Vidal.

“Hoy podemos reafirmar con claridad que las represas continúan. Llegar a este punto costó mucho trabajo y muchísimas reuniones, pero finalmente logramos dar el paso que nos permite avanzar para que esta obra vuelva a ponerse en marcha”, expresó el mandatario.

En ese sentido, Vidal recordó que el proyecto estuvo paralizado durante dos años y medio, una situación que se arrastraba desde la gestión anterior y que dejó detenida una obra estratégica para Santa Cruz.

“Hoy empezamos a revertir esa situación. 150 trabajadores ya se están realizando la revisación médica para incorporarse en los próximos días, lo que marca el inicio de una nueva etapa para este proyecto”, señaló.

El gobernador subrayó además la magnitud de la obra al remarcar que se trata de la obra más grande de Santa Cruz y una de las más importantes del país, con impacto directo en la generación de empleo y en el movimiento económico de la provincia.

“Esta obra va a generar empleo genuino, movimiento económico y oportunidades para muchas familias santacruceñas”, sostuvo.

Finalmente, Vidal hizo un llamado a la responsabilidad de quienes integrarán esta nueva etapa del proyecto. “A quienes van a ser parte de la continuidad de este proyecto les pido responsabilidad y compromiso. Tenemos la oportunidad de demostrar que cuando hay decisión y trabajo, las obras importantes se pueden terminar”, concluyó.