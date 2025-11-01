Renunció Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

El ex funcionario formalizó su salida tras reunirse con el presidente Javier Milei en Olivos. En su carta de dimisión, Francos aludió a los “persistentes trascendidos” y a la necesidad de permitir al Gobierno afrontar una nueva etapa “sin condicionamientos” tras las elecciones. Su puesto será ocupado por el actual secretario de Comunicación y Medios, quien asume el cargo con el desafío de renovar el diálogo político.



La Oficialización y el Reemplazo



Tras semanas de intensos rumores y posteriores desmentidas, Guillermo Francos confirmó este viernes su renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros. La decisión fue formalizada luego de una reunión que mantuvo con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos. Inmediatamente después del encuentro, Francos hizo pública su dimisión a través de sus redes sociales.

En su carta dirigida al Presidente, el exjefe de Gabinete mencionó la razón de su alejamiento: “Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre.”



Francos también expresó su gratitud, señalando que “Ha sido para mí un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso.” Y agregó: “Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno.”

El reemplazo del exfuncionario, tal como se especulaba en las filas oficialistas, será el actual secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni.

El Contexto de la Salida

Desde la Oficina del Presidente, se difundió un comunicado agradeciendo la gestión de Francos, destacando que “El Dr. Guillermo Francos ha sido fundamental en esta primera etapa del Gobierno para avanzar en todas las reformas que se han llevado adelante en estos dos años y la Nación estará siempre en deuda con él.”



Las explicaciones oficiales sobre el enroque indican que el cambio “responde al resultado de las elecciones, la necesidad de renovar el diálogo político y esta segunda etapa que comienza a partir del 10 de diciembre enfocada en las reformas estructurales que el país necesita.”

Francos, quien había asumido la Jefatura de Gabinete el 3 de junio de 2024 en reemplazo de Nicolás Posse, buscó imprimir una impronta más dialoguista a la gestión, siendo clave en las negociaciones de la Ley Bases y el Pacto Fiscal, un rol que ya había desempeñado como Ministro del Interior. Curiosamente, en su mensaje de despedida, el ex funcionario resaltó su última actividad: “mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos.”



La Trayectoria del Ex ministro



Guillermo Francos cuenta con una extensa carrera política y en la gestión pública. En 1996 fue cofundador del partido Acción por la República junto a Domingo Cavallo, siendo electo diputado nacional en 1997. Tras un retiro temporal, regresó al sector público en 2007 como presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, bajo la gestión del entonces gobernador Daniel Scioli.

Entre 2019 y 2023, se desempeñó como representante de Argentina ante el Banco Interamericano de Desarrollo, cargo que dejó para unirse al equipo de campaña de Javier Milei.