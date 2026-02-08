Renuevan el acueducto entre Piedra Buena y Puerto San Julián para mejorar el suministro de agua



La obra incorpora un sistema de bypass, nuevas válvulas y cañerías de mayor resistencia para reducir roturas y minimizar los cortes en la localidad.

Eduardo Ñañez, gerente general de Explotación de Servicios Públicos Sociedad del Estado, brindó en los estudios centrales de LU14 Radio Provincia detalles sobre la obra de renovación del acueducto que une Piedra Buena con Puerto San Julián.

Explicó que se trata de un proyecto iniciado a comienzos de los años 2000 y que contempla la intervención de un tramo históricamente crítico ubicado sobre el río Chico, que nace en el lago Cardiel. Se trata de una zona con altimetrías muy variables, lo que genera presiones elevadas en el sistema y, como consecuencia, frecuentes roturas.

“Al tener pendientes pronunciadas, es necesario aumentar la presión para que el agua pueda fluir hacia San Julián, y eso provoca inconvenientes recurrentes en el suministro”, señaló la autoridad, al describir el origen de los problemas que afectan a la localidad.

Ñañez detalló que la obra abarca una extensión de 12 kilómetros y tiene un doble objetivo: dejar en condiciones el acueducto actual y, al mismo tiempo, incorporar un sistema de bypass. Este permitirá que, ante una eventual rotura del nuevo acueducto en el futuro, existan alternativas operativas para sostener el servicio. “Ahí radica la importancia de los trabajos planificados el año pasado”, subrayó.

Además, destacó que con la renovación se busca minimizar los cortes de agua en Puerto San Julián, que suelen resultar problemáticos para la población. Entre las mejoras se incluye la instalación de válvulas que permitirán seccionar tramos del acueducto para realizar tareas de mantenimiento sin necesidad de vaciar todo el sistema, como ocurría con la obra original. Esto hará que las intervenciones sean más rápidas y eficientes, y permitirá mejorar sustancialmente los niveles de presión en el tramo intervenido.

La inversión destinada a esta obra asciende a 6.500 millones de pesos y contempla el reemplazo de cañerías de poliéster reforzado con fibra de vidrio por tuberías de polietileno de alta densidad, un material más resistente y adecuado para soportar las condiciones de presión del lugar.

En relación con otras obras en ejecución, Ñañez remarcó que “hoy y en el futuro se van a ver los frutos de todo el trabajo realizado el año pasado”, al tiempo que señaló que existe un plan integral para avanzar en distintos proyectos de infraestructura.

Frente al crecimiento poblacional de San Julián y de otras localidades de Santa Cruz, Servicios Públicos analiza nuevas alternativas para garantizar el abastecimiento de agua potable. En ese sentido, el ingeniero mencionó proyectos vinculados a la desalinización de agua de mar, una tecnología que ya se utiliza en varios países de Europa, aunque reconoció que aún no se aplica en Argentina debido a su complejidad y a los altos requerimientos energéticos. No obstante, indicó que ese consumo podría compensarse mediante el uso de energía eólica.

También se refirió a la obra que se desarrolla en El Chaltén, donde se construye una planta modular de tratamiento de residuos cloacales. Allí, explicó, las tareas se vuelven más complejas por las limitaciones de espacio, una situación similar a la que se presenta en localidades como Los Antiguos. Aun así, consideró que Santa Cruz tiene un gran potencial de desarrollo y que Servicios Públicos debe acompañar ese crecimiento con planificación y ampliación de servicios, al tiempo que destacó el respaldo del gobernador Claudio Vidal para finalizar obras iniciadas años atrás y poner en marcha nuevos proyectos.

En el área energética, el gerente señaló que uno de los principales desafíos es culminar la obra vinculada al sistema eléctrico, en particular el interconectado Pluma–Perito Moreno–Los Antiguos. En paralelo, continúan las tareas para instalar plantas de tratamiento de líquidos cloacales en distintas localidades.

Finalmente, se refirió a la situación de la planta de Perito Moreno, que registra un avance del 70%. Informó que se están realizando gestiones para destrabar la neutralización que pesa sobre la obra y poder ponerla en funcionamiento en el corto plazo. “Se trata de una inversión clave en materia de obra pública. Lo central es que estos proyectos mejoran la calidad de vida de la gente día a día”, concluyó.