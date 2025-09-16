Relevamiento territorial en el Barrio René Favaloro de Río Gallegos

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a través de la subsecretaría de Abordaje Territorial, llevó adelante un relevamiento en el barrio René Favaloro de Río Gallegos, con el objetivo de acompañar a las familias y atender sus necesidades.



La subsecretaria de Abordaje Territorial, Romina Contreras, junto al equipo del Anexo del Barrio San Benito, encabezó la recorrida en el sector. En paralelo, equipos de Vialidad Provincial realizaron tareas de mantenimiento y mejoramiento de calles, garantizando una accesibilidad segura a los distintos sectores del barrio.



Al respecto, Contreras destacó: “El equipo de nuestro anexo continúa recorriendo distintos sectores de su jurisdicción para verificar cuáles son las necesidades del barrio. Nuestra directora, Jorgelina Montes, y su grupo de trabajo están presentes en territorio de manera permanente para acompañar a las familias y titulares que lo requieran, tal como lo indica la ministra Luisa Cárdenas”.



De esta manera, la cartera social reafirma su compromiso con una gestión cercana, articulando acciones con organismos provinciales para mejorar la calidad de vida de la comunidad.