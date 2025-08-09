Regularización y acceso a servicios básicos en el Barrio Julieta Nueva Esperanza

El Barrio Julieta Nueva Esperanza se encuentra ubicado entre los Barrios San Benito y Bicentenario de la ciudad de Río Gallegos, delimitado por las calles 29, 27 y 38. Esta franja de tierra fue originalmente destinada como espacio verde. Sin embargo, ante la falta de concreción de dicho espacio y la necesidad urgente de vivienda, vecinos y vecinas comenzaron a ocupar el lugar hace más de diez años.

Desde entonces, han luchado incansablemente por la regularización de su situación y el acceso a servicios básicos. Hace más de cinco años, lograron obtener la adjudicación de las tierras a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), pero sus reclamos por la conexión de servicios esenciales no fueron atendidos durante años.

Con el cambio de gestión, los vecinos se acercaron a Distrigas SA para plantear su situación. Tras escucharlos y evaluar la factibilidad del proyecto, se iniciaron los trámites necesarios para avanzar con la obra. Se realizaron múltiples reuniones y, una vez cumplidos todos los requisitos técnicos y legales —incluyendo adjudicación, ocupación legal y amojonamiento del terreno—, se avanzó con el diseño del proyecto.

En marzo de 2024, los vecinos se comprometieron a adquirir los materiales necesarios, mientras que Distrigas SA aportaría la mano de obra para la instalación del servicio. En diciembre del mismo año, se dio inicio a la obra en una de las manzanas del barrio. Este avance motivó a otros vecinos a sumarse al proyecto, adquiriendo sus propios materiales.

El proyecto contempla una red total de 1.850 metros de cañería para abastecer a 105 usuarios. En esta primera etapa, se logró conectar a 35 familias. En la siguiente etapa, se completará la conexión para los 70 usuarios restantes, restando ejecutar aproximadamente 900 metros de red.

Este proyecto es un ejemplo concreto de lo que se puede lograr cuando el Estado escucha a los vecinos y trabaja de manera articulada con la comunidad para garantizar derechos fundamentales como el acceso al gas domiciliario.