Regresaron los brigadistas que combatieron los incendios forestales en Chubut

En el día de ayer salieron desde la provincia de Chubut los 23 brigadistas santacruceños, que actuaron en la zona de Cholila, en sectores del incendio que afectó al Parque Nacional Los Alerces y áreas provinciales.

Los mismos fueron recibidos hoy por autoridades provinciales, en las instalaciones de la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes.

A las nueve y media de la mañana partieron hacia la provincia de Santa Cruz los brigadistas, pertenecientes al área de Protección Civil y del Consejo Agrario Provincial, divididos en dos grupos de las localidades de Los Antiguos, Perito Moreno, Lago Posadas, El Calafate, El Chaltén, Río Turbio y Río Gallegos.

En diálogo con la Subsecretaría de Producción y Contenidos, Sandra Gordillo, subsecretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, informó que el primer día el equipo trabajó en la zona de Cholila. “En lago Rivadavia estuvieron trabajando en ese sector por una semana, en el frente. Luego se dividieron las tareas por lo que les tocó hacer fajas y todo lo que es protección civil. Parte del equipo correspondiente a Comunicaciones y Salud también colaboraron en la línea del fuego”, relató.

Es importante destacar que, el personal está capacitado para toda clase de eventos, y donde se los requiera siempre están dispuestos para prestar colaboración. Para eso se llevan adelante constantemente cursos y capacitaciones, para que el personal esté listo para enfrentar cualquier situación.

Este despliegue forma parte del Sistema Federal de Manejo del Fuego, que articula acciones entre la Nación y las provincias, sin atender a límites jurisdiccionales, priorizando la seguridad y el trabajo conjunto.

“Estoy orgullosa del personal que fue a combatir los incendios, y de tener una Protección Civil en la provincia que está preparada para cualquier clase de eventualidad. La provincia de Santa Cruz necesita una Protección Civil preparada y hoy la tiene”, destacó Gordillo.

A su vez, Horacio Yapura, brigadista de Protección Civil, informó sobre las jornadas de trabajo. “Arrancaban a las 3 de la mañana donde te asignaban el lugar donde debíamos trabajar. Se armaron diferentes grupos con los equipos de Neuquén. Para mí fue un orgullo muy grande poder colaborar con el conocimiento que fui adquiriendo, junto a todos los brigadistas de Argentina, que son excelentes compañeros. Cuando uno está ahí ve la magnitud y la importancia que tienen estos parques, por lo que siempre hay que tener conciencia de cuidar lo nuestro”, manifestó.

Ayelén Alberti, directora provincial de Bosques y Parques del Consejo Agrario Provincial, dio detalles sobre los brigadistas pertenecientes a la institución, los cuales en algunos casos ya llegaron a sus localidades de pertenencia. Su tarea fue detectar y contener focos de incendio secundarios. Con un trabajo de despeje de elementos combustibles, para evitar que el fuego se siga propagando. Trabajando en articulación con el equipo de manejo del fuego de la provincia de Chubut.

“Conozco la gran labor que hace el personal y su responsabilidad. La colaboración y articulación entre distintos organismos del Estado es el pedido que nos ha hecho el gobernador Claudio Vidal, lo que es fundamental para seguir trabajando”, resaltó.

Así mismo, se realizará una mesa de trabajo con el país vecino de Chile a fines de febrero, para que el personal técnico pueda reunirse y trabajar en distintos criterios y capacitaciones de manera conjunta. “La campaña binacional es muy importante para manejar un mismo mensaje, ya que el fuego no conoce fronteras”, señaló Alberti.