Reforzando las políticas de primera infancia en el territorio provincial

Con una importante agenda de trabajo en distintos puntos de la provincia, el secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Lic. Luis Quiroga, acompañado por parte de su equipo técnico, visitó instituciones de primera infancia dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración.



En la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, Quiroga recorrió el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Poicu Nuque, donde mantuvo encuentros con la directora del dispositivo, Sara Ruiz, y con integrantes del equipo de trabajo. En esta instancia también participaron la directora Provincial de Desarrollo Infantil, Tamara Ritter, y Noelia Osorio, integrante del equipo técnico.



El secretario destacó el compromiso de las trabajadoras de la primera infancia y la labor que se desarrolla en cada institución: “Son equipos que dedican el mayor de los cuidados y profesionalismo para cuidar a nuestras niñas y niños. Nos encontramos recorriendo las distintas instituciones para brindar acompañamiento y atender las demandas que puedan surgir, con el fin de darles una respuesta rápida y efectiva”.



En la ciudad de Caleta Olivia, la agenda incluyó la participación en el aniversario del CDI Virgen del Valle, además de una reunión de trabajo con la responsable de la oficina de Niñez, Susana Pino y su equipo. Al respecto, Quiroga sostuvo: “Tuvimos una excelente reunión con el equipo local, con quienes de manera permanente articulamos acciones orientadas a fortalecer las políticas sociales que garantizan la protección integral de la niñez en toda la provincia”.



Estas instancias de encuentro y trabajo territorial reafirman el compromiso del Gobierno de Santa Cruz con la primera infancia, garantizando espacios de contención, acompañamiento y desarrollo para niñas y niños de toda la provincia.