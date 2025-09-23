Recuperaron una motocicleta robada y detuvieron a un hombre en Río Gallegos

Personal de la División Investigaciones de Río Gallegos, en coordinación con la Comisaría Primera, logró recuperar una motocicleta robada y aprehender a un hombre en la vía pública.

El hecho se originó el 21 de septiembre, cuando un vecino denunció el robo de su motocicleta Corven Triax 150 cc, color negro con detalles en blanco, que había dejado estacionada en inmediaciones de calle Tucumán al 700.

Tras la denuncia, los investigadores iniciaron patrullajes en distintos sectores de la ciudad. Durante la tarde del 22 de septiembre, en calle Juan Emilio Riquez, entre José Ingenieros y Hernán Cortez, los efectivos observaron a un hombre que empujaba una motocicleta con características similares a la sustraída.

Al identificarlo, constataron que se trataba del vehículo denunciado, aunque ya sin chapa patente. La verificación de motor y cuadro confirmó que se trataba del rodado buscado.

El individuo fue aprehendido en el lugar y la moto secuestrada bajo las formalidades legales correspondientes. Tanto el detenido como el vehículo quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación.