Recuperaron una bicicleta robada en el barrio Güemes de Las Heras

La Policía logró interceptar al sospechoso a pocas cuadras del lugar del hecho y devolvió el rodado a su propietaria. El hombre aprehendido recuperó la libertad tras fijar domicilio.

Un rápido accionar policial permitió recuperar una bicicleta robada en una vivienda del barrio Güemes de Las Heras, la noche del 24 de septiembre.

La denuncia fue realizada por una vecina de 50 años, quien indicó que al regresar a su casa, alrededor de las 21:30, notó que personas desconocidas habían ingresado al patio interno sin ejercer violencia y se llevaron su bicicleta MTB marca Kurawa New Onna Dama, rodado 26, color blanco con detalles rosados.

Minutos después, cerca de las 22:00, un efectivo en recorrida divisó a un hombre en aparente estado de ebriedad circulando en inmediaciones de la Plaza de la Pirámide con un rodado de similares características. Al interceptarlo, se confirmó que se trataba de la bicicleta sustraída, por lo que fue aprehendido y el bien recuperado.

La Fiscalía dispuso la restitución inmediata de la bicicleta a la damnificada, tras el reconocimiento correspondiente, mientras que el sospechoso fijó domicilio y recuperó su libertad durante la madrugada.