Recuperan una motocicleta robada en Río Gallegos tras tareas investigativas

La Policía de la Provincia de Santa Cruz logró recuperar una motocicleta que había sido denunciada como robada en jurisdicción de la Comisaría Tercera de Río Gallegos. El hecho se conoció el 21 de noviembre, cuando un vecino informó que, al regresar a su domicilio alrededor de las 17:30, constató la sustracción de su Yamaha FZ.

A partir de la denuncia, se inició un trabajo coordinado entre la dependencia interviniente y la División Investigaciones (DDI) Río Gallegos, que llevó adelante el análisis de cámaras de seguridad y la reconstrucción del recorrido realizado por los autores. También se obtuvieron datos sobre las características físicas y vestimentas de los presuntos involucrados, lo que permitió orientar la búsqueda.

Como resultado de estas tareas, el 25 de noviembre personal policial demoró a un joven de 18 años presuntamente vinculado al robo, quien se encontraba acompañado por su responsable legal y por un menor de edad.

Ese mismo día, alrededor de las 13:00, se realizó un rastrillaje en un descampado cercano al barrio Los Lolos, entre las calles Sandalio Vera, Pionero Joaquín González y José Armando Jerez. Allí, los investigadores encontraron un bulto cubierto con chapas, del cual sobresalía una manija. Tras verificarlo, confirmaron que se trataba del motovehículo sustraído, por lo que se procedió a su secuestro.

La autoridad judicial dispuso medidas respecto del joven involucrado, quien debió fijar domicilio en el expediente. En cuanto a la motocicleta, se ordenó su restitución al propietario mediante acta de reconocimiento y entrega, previa acreditación documental. Todas las diligencias se desarrollaron en conjunto con la dependencia preventora.