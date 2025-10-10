Recuperan una motocicleta robada en Pico Truncado tras un operativo policial conjunto

Efectivos de las Divisiones de Investigaciones de Las Heras y Pico Truncado lograron recuperar una moto Honda Repsol sustraída en abril. El operativo se realizó por orden judicial y permitió avanzar en el esclarecimiento del hecho.

En horas de la tarde del 8 de octubre, personal de la División de Investigaciones de Las Heras, junto a sus pares de Pico Truncado, llevó adelante un procedimiento judicial que culminó con la recuperación de una motocicleta robada.

El operativo se desarrolló alrededor de las 15:05 en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Don Bosco y Prane, en Pico Truncado, en cumplimiento de una orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Las Heras.

La medida fue resultado de una denuncia presentada el 7 de abril en Las Heras, tras el robo de una motocicleta marca Honda Repsol 190 cc. Durante la diligencia, los investigadores lograron secuestrar un rodado con numeraciones coincidentes al vehículo denunciado.

Por disposición del magistrado interviniente, se estableció domicilio procesal al ciudadano identificado en la causa, mientras que la motocicleta recuperada quedó a disposición del Juzgado.

Desde la Policía destacaron la coordinación y trabajo conjunto entre las Divisiones de Investigaciones de ambas localidades, que permitió avanzar de manera significativa en el esclarecimiento del caso.