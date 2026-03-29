Recuperan una moto robada tras allanamientos en Perito Moreno



Luego de una serie de procedimientos sin resultados iniciales, la Policía logró localizar un motovehículo sustraído en un sector alejado de la zona urbana.

En el marco de una causa por robo, personal de la Dirección General de Investigaciones llevó adelante una serie de allanamientos en la localidad de Perito Moreno, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 con asiento en Las Heras.

Las diligencias se realizaron en distintos domicilios, donde se efectuaron inspecciones y requisas vehiculares, sin obtener en una primera instancia resultados positivos respecto al elemento buscado.

Sin embargo, a partir de información recabada durante el procedimiento, el personal interviniente se trasladó hacia un sector ubicado a varios kilómetros de la zona urbana, donde finalmente logró localizar el motovehículo sustraído, el cual se encontraba desarmado.

El rodado fue secuestrado y puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras continúan las actuaciones conforme a las directivas impartidas.