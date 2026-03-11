Recuperan en Caleta Olivia una moto robada a un turista brasileño

En el marco de operativos de control vehicular, la Policía secuestró dos motocicletas con números de cuadro y motor adulterados y logró recuperar un motovehículo que había sido robado en 2025 a un turista brasileño durante su paso por la ciudad.

En el marco de los operativos que se desarrollan en la ciudad de Caleta Olivia, la Policía intensificó los controles con el objetivo de retirar de circulación motocicletas que carecen de documentación o presentan irregularidades en sus números identificatorios, vinculadas a distintos ilícitos.

Como resultado de estos procedimientos, personal del Grupo de Operaciones Motorizadas junto a efectivos de la División Comisaría Segunda secuestró dos motocicletas que presentaban adulteraciones en el número de cuadro y motor.

Asimismo, en otro de los puntos estratégicos donde se encontraba desplegado el personal policial, se logró detectar y recuperar un motovehículo que había sido robado durante el año 2025 a un turista brasileño que se encontraba de paso por la ciudad.