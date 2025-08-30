Rectores y supervisores santacruceños concluyeron la especialización pedagógica del programa Transformar la Secundaria

El Consejo Provincial de Educación y la Fundación Banco Santa Cruz (FBSC) realizaron la entrega de diplomas a rectores y supervisores que finalizaron la Actualización Académica en Gestión Estratégica y Liderazgo Pedagógico (GELP), en el marco del programa Transformar la Secundaria.

La propuesta de formación estuvo dirigida a 23 directivos de las localidades de Río Gallegos, Caleta Olivia, Piedra Buena, Puerto Deseado, Las Heras, Río Turbio, Pico Truncado, El Calafate y Puerto San Julián, quienes trabajaron para profundizar conocimientos y mejorar habilidades en su gestión de liderazgo.

La iniciativa, desarrollada por Fundación Banco Santa Cruz en conjunto con el Consejo Provincial de Educación y la consultora Somos Red, buscó profundizar en la gestión estratégica y el liderazgo pedagógico; reflexionar sobre la necesidad de la transformación de la escuela secundaria; y fortalecer conocimientos y prácticas sobre el uso de datos y evidencia en la gestión escolar, promoviendo una transformación educativa sostenida.

Para concluir su especialización, los rectores tuvieron que elaborar un Plan de Mejora e Innovación Institucional, a partir de lo trabajado en los encuentros presenciales, virtuales y en las instancias de trabajo asincrónico. Dicho plan debía identificar objetivos claros en base a evidencia de su propia escuela y, desde allí, diseñar propuestas multiplicadoras que involucraran a los docentes.

En el caso de los supervisores, el trabajo final se centró en la elaboración de un plan de acompañamiento para los equipos de conducción, mediante la aplicación de herramientas claras para el seguimiento de la gestión institucional.

La entrega de diplomas tuvo lugar en el Centro Cultural Santa Cruz de Río Gallegos y contó con la presencia de Iris Rasgido, presidenta del Consejo Provincial de Educación; Adela Vera, secretaria de Coordinación Educativa; Marcelo Loncon, gerente general de Banco Santa Cruz; Hilda Callegaro, vicepresidenta de Fundación Banco Santa Cruz; Cecilia Hancevic, coordinadora general de Fundaciones Grupo Petersen; Diego Pagliari, secretario de Fundación Banco Santa Cruz, y Pedro Rodríguez, tesorero de Fundación Banco Santa Cruz, junto a representantes del sector educativo.

El programa Transformar la Secundaria cuenta con la participación de 17 rectores, 6 supervisores y más de 120 docentes de 16 escuelas que trabajan en las áreas de Lengua, Matemática, Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), Robótica, Proyecto de Vida y Clima Escolar.

El objetivo de la propuesta es potenciar la interdisciplina, el aprendizaje con sentido y el desarrollo de capacidades de los estudiantes, colocándolos en el centro de los aprendizajes.