Recta final para un acuerdo decisivo en Santa Cruz: Marín, Eurnekian, Pesce y Martínez ya están en Río Gallegos para reunirse con Vidal

El gobernador recibe a los referentes de las principales operadoras, en una jornada decisiva para avanzar en un entendimiento con la totalidad de las empresas. A los CEOs de YPF y CGC, Petrolera Santa María y Alianza Petrolera se sumarán otra decena de empresarios del sector.

En el marco de una jornada clave para el futuro de la actividad hidrocarburífera en Santa Cruz, comenzaron a arribar a Río Gallegos los máximos referentes de la totalidad de las empresas que operan en la provincia.

Entre ellos, ya se encuentran en Río Gallegos el CEO de YPF, Horacio Marín, acompañado por Lisandro de Leonardis; el CEO de CGC, Hugo Eurnekian; Pedro Martínez de Alianza Petrolera y Miguel Pesce, en representación de Petrolera Santa María.

A lo largo de la jornada se sumarán los restantes empresarios.

Reuniones decisivas

Los ejecutivos mantendrán encuentros con el gobernador Claudio Vidal en la Residencia oficial y en Casa de Gobierno, en una instancia que marca el tramo final de las negociaciones para la firma de un acuerdo integral con todas las operadoras que desarrollan actividad en Santa Cruz.

Se trata de una agenda intensa de reuniones que buscan consolidar consensos y ajustar los últimos detalles de un esquema que tiene como eje central la recuperación de la actividad, el aumento de la producción y la generación de empleo en el sector.

Un acuerdo que busca marcar un punto de inflexión

La presencia de los CEOs en la provincia refleja el peso estratégico del entendimiento que se busca alcanzar. El acuerdo, que podría firmarse en las próximas horas, es considerado clave para redefinir el escenario energético santacruceño.

El Gobierno provincial apunta a establecer un nuevo marco de trabajo conjunto con las operadoras, orientado a incentivar inversiones, levantar equipos y fortalecer la producción en los yacimientos.

Expectativa en el sector y fuerte acompañamiento institucional

La jornada genera una fuerte expectativa en toda la cadena hidrocarburífera, tanto por su impacto económico como por su incidencia directa en el empleo.

Desde el Ejecutivo provincial destacan el nivel de participación empresarial y la predisposición al diálogo como señales concretas de un proceso que busca dar previsibilidad y reactivar uno de los sectores centrales de la economía santacruceña.